Medvedev vince a Brisbane e poi scherza sui social | Cara Atp puoi aggiungere altre città? Le sto finendo

Dopo la vittoria a Brisbane, Medvedev ha scherzato sui social chiedendo all’ATP di aggiungere altre città al calendario. “Cara Atp, puoi aggiungere altre città? Le sto finendo” ha scritto, accompagnando il messaggio con un sorriso e un occhiolino. Un modo leggero per sottolineare il suo impegno e la voglia di continuare a competere nel circuito.
“ Cara Atp, puoi aggiungere altre città? Le sto finendo “, con tre punti di sospensione e due emoji: una sorridente e un occhiolino. Così Daniil Medvedev su X poche ore dopo la vittoria dell’Atp 250 di Brisbane, in Australia. Il tennista russo ha battuto agevolmente Brandon Nakashima (6-2, 7-6 in un’ora e mezza circa) e ha conquistato il suo 22esimo trofeo Atp. La particolarità del palmarés di Medvedev – e da qui il significato del tweet – è che lo ha fatto vincendo in 22 città diverse. Slam, Atp Finals, Masters 1000, Atp 500, Atp 250: Medvedev ha vinto di tutto in carriera e in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
