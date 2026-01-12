Media | Comscore a novembre 46 milioni di italiani online in testa Rainews e Citinews

Secondo i dati Comscore di novembre, in Italia sono online circa 46 milioni di utenti unici, con un aumento di appena il 2% rispetto a ottobre dell’anno precedente. Rainews e Citinews si confermano tra le piattaforme più visitate. La platea digitale italiana si stabilizza, evidenziando un’utenza consolidata e una crescita moderata nel tempo.

(Adnkronos) - Il numero di italiani che navigano in internet si è ormai stabilizzato presentando variazioni minime, lo confermano le rilevazioni Comscore per il mese di novembre che attestano la platea italiana (Total digital population) a 46 milioni di utenti unici mensili, con un incremento minimo nel confronto con ottobre dello scorso anno, appena un +2%. Più sostenuto, ma sostanzialmente stabile, anche il tempo medio speso dagli italiani su internet che, nel confronto anno su anno, passa dalle 67 ore mensili per utente di novembre 2024 alle 71 ore mensili di novembre 2025 (+6%). I dati confermano quindi un quadro del mercato italiano vicino alla saturazione per quanto riguarda l'audience complessiva nel quale le dinamiche interne e i mutamenti dei rapporti di forza tra i diversi brand editoriali avvengono all'interno di un bacino di utenti ormai stabile dove la componente social gioca un ruolo sempre più importante.

