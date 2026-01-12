Medea Falcioni | La Medal Series ha senso ma i punti della settimana andrebbero in qualche modo considerati

Medea Falcioni ha condiviso le sue considerazioni sulla Medal Series, sottolineando l’importanza di considerare i punti accumulati durante la settimana. Ospite di Talent Zone su OA Sport, ha analizzato la stagione appena conclusa, evidenziando aspetti relativi alla gestione della pressione, ai punti di forza e alle possibili modifiche al format di gara. Un intervento che offre una prospettiva approfondita sullo sviluppo del circuito e sulle sue potenzialità.

Medea Falcioni è stata ospite di Talent Zone, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha tracciato un bilancio della stagione appena passata agli archivi, della capacità di gestire la pressione durante le gare, dei propri punti di forza e degli aggiustamenti che si potrebbero apportare al format di gara. Il bilancio della stagione appena conclusa: " È stato davvero un anno strepitoso, ricco di tanta soddisfazione, con tanto impegno dall'altra parte messo, e la regata che ho sentito più mia, in generale che mi è piaciuta di più, potrei quasi dire che è stata sicuramente la Youth Sailing, con la Nations Cup alla fine dell'anno.

