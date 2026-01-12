McTominay trascina il Napoli il sogno scudetto di Conte continua!

Scott McTominay si distingue nel match tra Napoli e Inter, contribuendo alla prestazione della squadra partenopea. Il pareggio ottenuto permette al Napoli di mantenere vive le speranze di conquistare lo scudetto, proseguendo il cammino sotto la guida di Antonio Conte. La partita di San Siro si conclude con un risultato che rafforza la determinazione degli azzurri nel proseguire la stagione.

Il pareggio contro l’Inter tiene vive le speranze dei partenopei San Siro si inchina alla legge del “Braveheart” azzurro. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, il pareggio per 2-2 strappato dal Napoli contro l’Inter porta la firma indelebile di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, autore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

