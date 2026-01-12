Scott McTominay si sta affermando come un elemento chiave nel Napoli, contribuendo con forza, gol e leadership. La sua presenza in campo ha rafforzato il reparto centrale, portando equilibrio e determinazione alla squadra. Questo ruolo fondamentale sottolinea l'importanza del suo contributo nel mantenere il Napoli in posizione competitiva in campionato.

C’è una certezza che emerge con forza dal Napoli che continua a restare agganciato alla vetta: Scott . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay trascina il Napoli: forza, gol e leadership

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Hojlund trascina il Napoli: gol, forza e futuro già scritto”

Leggi anche: Rabiot trascina il Milan: qualità in mezzo al campo, presenza costante in zona gol e leadership

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

McTominay: “Tutti abbiamo dato tutto, non molliamo nulla”; McTominay trascina il Napoli a San Siro: il condottiero scozzese tiene aperto lo scudetto; Quando il gioco si fa duro, Lautaro scompare. McTominay chiamatelo Piotominay, anche lo storytelling è importante; McTominay stravolge tutte le certezze: Non c'è un ruolo migliore, è un giocatore totale.

GAZZETTA - Napoli, McTominay giocatore totale e "Braveheart" in mezzo al campo, è dominio - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato protagonista nel match contro l'Inter e ad oggi rappresenta il vero "tesoro" dei partenopei. napolimagazine.com