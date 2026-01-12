McTominay trascina il Napoli | forza gol e leadership
Scott McTominay si sta affermando come un elemento chiave nel Napoli, contribuendo con forza, gol e leadership. La sua presenza in campo ha rafforzato il reparto centrale, portando equilibrio e determinazione alla squadra. Questo ruolo fondamentale sottolinea l'importanza del suo contributo nel mantenere il Napoli in posizione competitiva in campionato.
C’è una certezza che emerge con forza dal Napoli che continua a restare agganciato alla vetta: Scott . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
GAZZETTA - Napoli, McTominay giocatore totale e "Braveheart" in mezzo al campo, è dominio - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato protagonista nel match contro l'Inter e ad oggi rappresenta il vero "tesoro" dei partenopei. napolimagazine.com
"Dominato a San Siro, prova da gladiatore": quotidiani pazzi di McTominay - Prestazione da assoluto protagonista per Scott McTominay, che a San Siro firma una doppietta pesantissima e trascina il Napoli in una delle notti più intense della stagione. tuttonapoli.net
Inter-Napoli, la sfida scudetto finisce in parità. McTominay: “Togliete a loro i migliori come a noi e vediamo” - Pari spettacolare a San Siro tra le due favorite per il titolo. ilfattoquotidiano.it
#McTominay il faro del #Napoli Lo scozzese decisivo nel pari con l' #Inter x.com
McTominay dopo il 2-2 con l’Inter sottolinea la forza del gruppo e il carattere mostrato al Meazza, nonostante le tante assenze. Cosa vi ha colpito di più delle sue parole nei commenti - facebook.com facebook
