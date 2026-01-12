McTominay segna una doppietta mentre il Napoli guadagna punti nello scontro enorme con l’Inter

Il 12 gennaio 2026, Scott McTominay ha realizzato una doppietta che ha contribuito a un pareggio tra Napoli e Inter. La partita è stata caratterizzata anche dall’espulsione di Antonio Conte, in un incontro decisivo per la classifica di Serie A. Questi risultati influenzano gli equilibri del campionato, con il Napoli che guadagna punti importanti e l’Inter che perde l’opportunità di consolidare il primato.

L'Inter ha perso l'occasione di estendere il proprio vantaggio in testa alla Serie A con la doppietta di Scott McTominay che ha regalato al Napoli un pareggio combattuto in una partita che ha visto anche l'espulsione di Antonio Conte. L'Inter parte velocemente e passa in vantaggio al 9? quando Federico Dimarco raccoglie il passaggio di Marcus Thuram e infila un tiro da posizione angolata. La svolta iniziale sembra dare il controllo ai padroni di casa, ma il Napoli risponde bene e pareggia a metà del primo tempo. Eljif Elmas ha lasciato un passaggio sulla traiettoria di McTominay, che è entrato in area di rigore e ha concluso sul primo palo per l'1-1.

