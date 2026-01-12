McTominay il calcio che arriva prima | perché oggi è il migliore della Serie A

Scott McTominay si distingue nel calcio di oggi per la sua capacità di anticipare le azioni e leggere il gioco con anticipo. La sua presenza emerge nei momenti chiave, spesso invisibile agli occhi, ma fondamentale nel cambiare il corso della partita. In questa analisi, esploreremo perché il suo stile e le sue qualità lo rendono uno dei protagonisti più interessanti della Serie A attuale.

Ci sono giocatori che si vedono. E altri che si sentono solo quando è troppo tardi. Scott McTominay appartiene alla seconda specie: quella che sparisce dai radar, legge l’azione prima degli altri e poi compare nel punto esatto in cui la partita si rompe. A Stadio Giuseppe Meazza, contro l’ Inter, ha messo in scena il suo manifesto calcistico: due inserimenti, due gol, una sentenza. Non è provocazione dire che oggi McTominay è il volto più influente del campionato. Se non il migliore in assoluto, certamente il migliore del girone d’andata. E non per una questione di cifre – che pure parlano – ma per peso specifico, per impatto reale dentro le partite che contano. 🔗 Leggi su Como1907news.com

