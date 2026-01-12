McTominay continua a dominare

Scott McTominay afferma che i giocatori hanno dato il massimo in campo, dimostrando impegno e determinazione. Con la sua tipica compostezza e un atteggiamento rispettoso, il centrocampista sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno collettivo. Le sue parole riflettono la volontà di mantenere alta la concentrazione e di continuare a lavorare con serietà, senza lasciarsi distrarre da facili protagonismi.

«I giocatori hanno dato tutto» dice Scott McTominay, con le mani riposte dietro la schiena, la solita aria da bravo ragazzo. Sembra un'intervista diplomatica come le altre, ma poi cambia tono all'improvviso. Comincia a elencare con la mano: «No Anguissa, no Lukaku, no Gilmour, no De Bruyne, no Rrahmani all'inizio della stagione. Neres infortunato. Voglio dire: provate a togliere all'Inter Thuram, Lautaro, Barella, Calhanoglu. È difficile. Stiamo spingendo tanto in ogni singola partita». È stato strano sentire McTominay parlare con questa intensità. Da quando è arrivato in Italia è sembrato un marziano, fenomenale e un po' svagato.

