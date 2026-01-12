McTominay continua a dominare

Da ultimouomo.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay afferma che i giocatori hanno dato il massimo in campo, dimostrando impegno e determinazione. Con la sua tipica compostezza e un atteggiamento rispettoso, il centrocampista sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno collettivo. Le sue parole riflettono la volontà di mantenere alta la concentrazione e di continuare a lavorare con serietà, senza lasciarsi distrarre da facili protagonismi.

«I giocatori hanno dato tutto» dice Scott McTominay, con le mani riposte dietro la schiena, la solita aria da bravo ragazzo. Sembra un’intervista diplomatica come le altre, ma poi cambia tono all’improvviso. Comincia a elencare con la mano: «No Anguissa, no Lukaku, no Gilmour, no De Bruyne, no Rrahmani all’inizio della stagione. Neres infortunato. Voglio dire: provate a togliere all’Inter Thuram, Lautaro, Barella, Calhanoglu. È difficile. Stiamo spingendo tanto in ogni singola partita». È stato strano sentire McTominay parlare con questa intensità. Da quando è arrivato in Italia è sembrato un marziano, fenomenale e un po’ svagato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

mctominay continua a dominare

© Ultimouomo.com - McTominay continua a dominare

Leggi anche: Box Office ITALIA | Buen Camino continua a dominare la classifica

Leggi anche: Bertolucci: "Capire i momenti, dominare i ritmi e poi dominare. La forza di Sinner"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

mctominay continua dominareGazzetta – Napoli, McTominay sontuoso: lo scozzese domina a centrocampo - Il centrocampista azzurro trascina il Napoli al Meazza; doppietta e prestazione di alto livello per l'ex Manchester United ... mondonapoli.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.