McTominay aggiunge pepe alla Serie A

L'ultima notizia sulla Serie A arriva dalla Spagna, dove Scott McTominay ha segnato due gol, l'ultimo nel minuto 81, contro l’Inter. La partita ha visto un episodio controverso, con un rigore discusso che ha portato al 2-1 per i nerazzurri. La sfida tra Napoli e Inter continua a definire la classifica, con i partenopei in testa e una distanza di quattro punti, mantenendo vivo l’interesse per il campionato.

Ironia del giornalismo, l'ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: Dos goles de Scott McTominay, el último en el minuto 81 para rebelarse contra un penalti más que discutible que había supuesto el 2-1 para el Inter, sostienen el pulso intenso por la Serie A entre el Nápoles y el equipo 'neroazzurro', campeón de invierno mientras mantiene el liderato y la distancia: cuatro puntos. Más cerca, a tres puntos, está el Milan, el segundo de la clasificación entre los dos, a la espera de la recuperación de sus encuentros esta misma semana, dentro de un campeonato del que nadie logra una ventaja suficiente para considerarse favorito a nada.

