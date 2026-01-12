McTominay a DAZN provocazione ai nerazzurri | Immaginate l’Inter…

Scott McTominay, intervistato dopo la sfida tra Inter e Napoli, ha rivolto una provocazione ai tifosi nerazzurri, invitandoli a immaginare l’Inter in un contesto diverso. Le sue parole, rilasciate a DAZN, hanno suscitato commenti e discussioni tra gli appassionati, evidenziando un tono di sfida e curiosità riguardo al futuro della squadra.

Inter News 24 McTominay ha rilasciato un’intervista al termine di Inter Napoli nella quale ha provocato i nerazzurri. Protagonista assoluto in Inter-Napoli 2-2, purtroppo per la squadra di Cristian Chivu, è stato Scott McTominay. Dopo essere stato disattento sul gol del vantaggio nerazzurro ha riscattato la sua partita con una doppietta che ha consentito alla squadra di Antonio Conte di agguantare per due volte il pareggio. Il centrocampista scozzese si è preso la scena anche nel post partita ai microfoni di DAZN, ricordando tutte le assenze dei partenopei, facendo un paragone con i calciatori dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

