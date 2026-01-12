McCaffrey riserva un elogio speciale alla stella colpita mentre i San Francisco 49ers devastati dagli infortuni continuano a marciare

Christian McCaffrey ha espresso grande ammirazione per George Kittle, definendolo il

Christian McCaffrey ha descritto George Kittle come il "cuore e l'anima" dei San Francisco 49ers dopo che l'esperto tight end ha subito un infortunio al tendine d'Achille che lo ha escluso dalla corsa ai playoff. Kittle si è strappato il tendine d'Achille destro nella vittoria per 23-19 contro i campioni in carica dei Philadelphia Eagles ieri sera e, dopo essere stato portato via su un carro a metà del secondo quarto, ora trascorrerà un lungo periodo in disparte. È un altro colpo di infortunio per i 49ers, che erano già senza il difensore Nick Bosa e il linebacker Fred Warner.

