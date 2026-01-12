Mazraoui Juve è lui il primissimo nome per la fascia destra dei bianconeri | dirigenza già al lavoro per il suo innesto La strategia

La Juventus punta a rinforzare la fascia destra con l'acquisto di Mazraoui. Il marocchino è il primo nome sulla lista del direttore sportivo, che lavora per perfezionare il trasferimento. L’obiettivo è assicurare un’alternativa valida al titolare e migliorare la rotazione in quella zona del campo. La strategia della dirigenza mira a rafforzare la rosa senza eccessivi investimenti, mantenendo attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie.

Chi è Mazraoui, il terzino del Manchester United seguito dalla Juventus - I bianconeri vogliono rinforzare le fasce in questo mercato invernale e il terzino marocchino è al momento la prima scelta. tag24.it

Ecco perché Mazraoui vuole lasciare il Manchester United - Perché Mazraoui vuole lasciare il Manchester United Il futuro di Noussair Mazraoui al Manchester United è sempre più incerto. tuttojuve.com

(Gds-Ts) "La Juventus cerca un vice Kalulu: ad oggi Mazraoui più fattibile di Norton-Cuffy" https://ow.ly/TUOJ50XVgxs - facebook.com facebook

#Mazraoui #Juve C'è una novità importante x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.