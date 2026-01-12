Mazraoui Juve è lui il primissimo nome per la fascia destra dei bianconeri | dirigenza già al lavoro per il suo innesto La strategia

La Juventus punta a rinforzare la fascia destra con l'acquisto di Mazraoui. Il marocchino è il primo nome sulla lista del direttore sportivo, che lavora per perfezionare il trasferimento. L’obiettivo è assicurare un’alternativa valida al titolare e migliorare la rotazione in quella zona del campo. La strategia della dirigenza mira a rafforzare la rosa senza eccessivi investimenti, mantenendo attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie.

Mazraoui Juve: il marocchino è in cima alla lista del ds per garantire il turnover sulla destra, obiettivo concreto per far rifiatare il francese. L’agenda operativa della Juventus per questa sessione di mercato si arricchisce di un nuovo, fondamentale capitolo dedicato al consolidamento delle corsie laterali, considerate nevralgiche per lo sviluppo del gioco voluto dallo staff tecnico. La dirigenza bianconera ha individuato una priorità tecnica assoluta: allungare le rotazioni difensive sulla destra per permettere alla squadra di mantenere inalterata l’intensità agonistica su tutti i fronti competitivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

