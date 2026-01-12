Maxi offerta per Yildiz | la Premier scuote il mercato Juve
Scopri le ultime notizie su Yildiz, il talento della Juventus al centro delle attenzioni di mercato. La Premier League si prepara a un’offerta importante per il giovane numero dieci bianconero, mentre il suo futuro resta ancora incerto. Segui gli aggiornamenti e le analisi sulle possibili evoluzioni della trattativa, in un contesto di mercato molto competitivo e in continua evoluzione.
Le ultime sul futuro del numero dieci bianconero Yildiz resta un nome chiacchieratissimo sul calciomercato. Il ‘pericolo’ maggiore per la Juve è rappresentato dalla Premier League, anche se le voci sul Real Madrid sono sempre attuali. I rumors attorno al numero dieci turco non si placherebbero nemmeno in caso di rinnovo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it In tal senso i bianconeri continuano a lavorare, ben conoscendo le richieste del classe 2005. Oltre a un aumento salariale piuttosto sostanzioso, da 1,7 a circa 67 milioni, l’ex Bayern vuole anche delle garanzie tecniche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Yildiz Juve, il club prepara il maxi rilancio per il rinnovo: super offerta a lunghissima scadenza. Cresce la fiducia, nuovo summit a gennaio
Leggi anche: Mercato Juve: arriva la doccia gelata. Pronta maxi offerta per il rinnovo del parametro zero che voleva Comolli
Yildiz cambia il futuro della Juve: rinnovo, maxi ingaggio e progetto Spalletti.
Juve, maxi offerta per Yildiz: l'impatto dell'eventuale rinnovo a bilancio - Attualmente il talento turco classe 2005 è legato ai bianconeri da un accordo fino al 2029 da 1,5 milioni di euro netti a stagione. calcioefinanza.it
Rinnovo Yildiz: nuova offerta della Juventus Cifre e dettagli https://bit.ly/3YLRTee - facebook.com facebook
La #Juve è pronta al rilancio Sul piatto una maxi offerta per #Yildiz x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.