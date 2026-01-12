Maxi offerta per Yildiz | la Premier scuote il mercato Juve

Scopri le ultime notizie su Yildiz, il talento della Juventus al centro delle attenzioni di mercato. La Premier League si prepara a un’offerta importante per il giovane numero dieci bianconero, mentre il suo futuro resta ancora incerto. Segui gli aggiornamenti e le analisi sulle possibili evoluzioni della trattativa, in un contesto di mercato molto competitivo e in continua evoluzione.

Le ultime sul futuro del numero dieci bianconero Yildiz resta un nome chiacchieratissimo sul calciomercato. Il ‘pericolo’ maggiore per la Juve è rappresentato dalla Premier League, anche se le voci sul Real Madrid sono sempre attuali. I rumors attorno al numero dieci turco non si placherebbero nemmeno in caso di rinnovo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it In tal senso i bianconeri continuano a lavorare, ben conoscendo le richieste del classe 2005. Oltre a un aumento salariale piuttosto sostanzioso, da 1,7 a circa 67 milioni, l’ex Bayern vuole anche delle garanzie tecniche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

