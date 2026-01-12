MaturAzione 2026 | aperto il bando del Teatro Stabile del Veneto per giovani interpreti

Il Teatro Stabile del Veneto ha aperto il bando per la MaturAzione 2026, un’opportunità rivolta a giovani interpreti, diplomati o appartenenti a compagnie teatrali. Arrivata alla sua quinta edizione, l’iniziativa mira a coinvolgere giovani attori e attrici nello sviluppo di progetti autonomi, offrendo un percorso di crescita e confronto nel panorama teatrale regionale.

