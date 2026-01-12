Mattel lancia la sua prima Barbie autistica – Il video

Mattel ha presentato la sua prima Barbie autistica, un modello pensato per rappresentare con rispetto e accuratezza le persone con autismo. Questa iniziativa mira a promuovere inclusione e sensibilità, offrendo un'icona che rispecchia la diversità delle esperienze individuali. La nuova Barbie si inserisce in un percorso di maggiore rappresentazione e consapevolezza, contribuendo a una percezione più reale e rispettosa della comunità autistica.

Mattel ha presentato la sua prima Barbie autistica. Un progetto sviluppato per offrire «una rappresentazione più accurata e rispettosa delle persone» con autismo. La bambola è stata realizzata in oltre 18 mesi di lavoro in collaborazione con Autistic Self Advocacy Network (Asan), organizzazione per i diritti delle persone autistiche guidata da membri della stessa comunità, coinvolta in tutte le fasi di progettazione. Il nuovo modello entra a far parte della linea «Barbie Fashionistas», la collezione con cui il marchio ha progressivamente ampliato la varietà delle sue bambole, introducente differenti incarnati, tipologie di capelli, corporature, nonché condizioni mediche, come il diabete di tipo 1, e disabilità.

Tablet, cuffie e fidget spinner: ecco la nuova Barbie autistica - STORIA: Lunedì (12 gennaio) il colosso dei giocattoli Mattel ha lanciato la sua prima bambola Barbie autistica , creata grazie ai suggerimenti dell'Autistic Self Advocacy Network.

Mattel lancia la prima Barbie con sindrome di Down - Sugli scaffali dei negozi di giocattoli una nuova Barbie attende bambine e bambini: una nuova versione della bambola più conosciuta al mondo, sempre più vicina alla realtà. disabili.com

