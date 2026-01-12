mattel lancia la prima barbie autistica

Mattel ha presentato la prima Barbie autistica, un passo importante verso una maggiore rappresentanza e inclusione nel mondo dei giocattoli. Questa iniziativa mira a riflettere la diversità delle esperienze e delle identità, offrendo ai bambini un modello più inclusivo. La nuova bambola si inserisce nell’impegno del marchio di promuovere una maggiore consapevolezza e rispetto per tutte le caratteristiche e le differenze individuali.

(LaPresse) Mattel ha lanciato una Barbie autistica, parte dell’impegno del produttore di giocattoli per la rappresentanza e l’inclusione. L’azienda ha già prodotto Barbie con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità. Sviluppata in collaborazione con l’organizzazione benefica statunitense Autistic Self Advocacy Network, la Barbie è progettata per riflettere il modo in cui alcuni bambini con autismo sperimentano, elaborano e comunicano con il mondo. Lo sguardo distolto della bambola rispecchia il modo in cui alcune persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, mentre i gomiti e i polsi pieghevoli consentono movimenti ripetitivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

