Mattel lancia la prima Barbie autistica | Ogni bambino merita di potersi riconoscere in Barbie

Mattel introduce la prima Barbie autistica, realizzata in collaborazione con ASAN, per promuovere inclusività e rappresentanza. Inserita nella collezione Barbie Fashionistas, questa bambola mira a offrire ai bambini un modello che rifletta le diversità e favorisca l’identificazione. L’iniziativa sottolinea l’importanza di rappresentare tutte le caratteristiche e le esperienze, contribuendo a un’immagine più realistica e inclusiva del mondo dei giochi.

Mattel, l’azienda statunitense di giocattoli, lancia la prima Barbie autistica. Realizzata in collaborazione con ASAN (Autistic Self Advocacy Network), un’organizzazione per i diritti delle persone autistiche, la bambola fa parte della linea Barbie Fashionistas, la collezione con la quale l’azienda ha ampliato la varietà dei modelli delle bambole più famose al mondo. “Ogni bambino merita di potersi riconoscere in Barbie” ha dichiarato Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel, parlando della nuova Barbie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbie (@barbie) Gli occhi della bambola sono leggermente rivolti da un lato, per simboleggiare il modo in cui le persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, e ha gomiti e polsi completamente pieghevoli, che consentono movimenti fisici ripetitivi. 🔗 Leggi su Tpi.it

