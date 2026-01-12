Mattel lancia la Barbie autistica Inclusività o strategia di mercato?

Mattel presenta la Barbie autistica, un prodotto che punta a rappresentare e sensibilizzare sulle diversità. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di un’attenzione crescente all’inclusività, ma solleva anche domande sulla sua reale efficacia e sui possibili obiettivi di mercato. Un’analisi che invita a riflettere sul rapporto tra impegno sociale e strategie commerciali nel settore dei giocattoli.

Mattel torna alla carica con la sua ultima trovata “inclusiva”: una Barbie autistica, confezionata con ogni dettaglio studiato al millimetro per intercettare il nuovo mercato delle sensibilità. Più che un’operazione culturale, a molti sembra l’ennesima corsa all’oro dell’inclusività, complice la consulenza dell’Autistic Self Advocacy Network, coinvolto nella progettazione del prodotto. La bambola arriva con tutto il necessario per rappresentare il mondo neurodivergente: lo sguardo laterale, lo spinner, le cuffie antirumore, perfino un tablet per comunicare. A tutto ciò si aggiungono articolazioni utili allo “stimming”, dal battito delle mani ad altri gesti ripetitivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

