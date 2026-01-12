Matt Kwasniewski-Kelvin morto a 26 anni fondò i black midi | Scomparso dopo una battaglia con la salute mentale

Matt Kwasniewski-Kelvin, cofondatore e chitarrista dei black midi, è deceduto all’età di 26 anni. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni legate a una lunga battaglia con la salute mentale. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo della musica, ricordando il suo contributo artistico e l’importanza di sensibilizzare sui temi della salute mentale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.