Matt Kwasniewski-Kelvin morto a 26 anni fondò i black midi | Scomparso dopo una battaglia con la salute mentale
Matt Kwasniewski-Kelvin, cofondatore e chitarrista dei black midi, è deceduto all’età di 26 anni. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni legate a una lunga battaglia con la salute mentale. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo della musica, ricordando il suo contributo artistico e l’importanza di sensibilizzare sui temi della salute mentale.
È morto a 26 anni Matt Kwasniewski-Kelvin, chitarrista e cofondatore dei black midi. Il musicista è scomparso dopo "una lunga battaglia con la sua salute mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
È morto Matt Kwasniewski-Kelvin dei Black Midi, aveva 26 anni - Stando al comunicato della famiglia, il ragazzo è morto «dopo una lunga lotta con la propria salute mentale». rollingstone.it
