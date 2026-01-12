Mastacchi Rete civica | Ripristinare la viabilità sul ponte del fiume Montone
Mastacchi (Rete civica) informa che i lavori sul ponte del fiume Montone sono attualmente interrotti. È importante comprendere le cause di questa sospensione e i tempi previsti per il completamento, al fine di ripristinare la viabilità nelle zone di San Pancrazio e Ragone. Un’analisi precisa permetterà di garantire un intervento efficace e di ripristinare al più presto le strade limitrofe interessate.
Capire quali siano le cause che hanno portato all’interruzione dei lavori e con quali tempi si pensi di completarli per aprire le strade limitrofe al ponte sul fiume Montone tra le frazioni di San Pancrazio, nel comune di Russi, e Ragone, afferente al comune di Ravenna. A chiederlo con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Ponte di Ragone ancora chiuso, Mastacchi (Rete Civica): "La Regione comunichi la data di riapertura"
Leggi anche: Bagnacavallo, Mastacchi (Rete Civica): "Riaprire la caserma dei Carabinieri". Regione: "Ok, ma spetta allo Stato"
Rete civica, il capogruppo. Metà mandato a testa per Ugolini e Mastacchi - Si è risolto in maniera salomonica, dopo settimane di trattative e discussioni, il nodo dell’opposizione civica in Assemblea legislativa del’Emilia ... ilrestodelcarlino.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.