Mastacchi Rete civica | Ripristinare la viabilità sul ponte del fiume Montone

Mastacchi (Rete civica) informa che i lavori sul ponte del fiume Montone sono attualmente interrotti. È importante comprendere le cause di questa sospensione e i tempi previsti per il completamento, al fine di ripristinare la viabilità nelle zone di San Pancrazio e Ragone. Un’analisi precisa permetterà di garantire un intervento efficace e di ripristinare al più presto le strade limitrofe interessate.

