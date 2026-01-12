Massafra | 25enne ucciso a coltellate In serata

Nella serata di ieri a Massafra si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di un 25enne afghano. L’uomo è stato ferito con diverse coltellate durante una lite tra connazionali, in un’area periferica del paese. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Omicidio ieri sera a Massafra. Accoltellato un 25enne afghano. Verosimilmente al culmine di una lite fra connazionali, in una zona periferica del paese, l’uomo è stato accoltellato in varie parti del corpo. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale, ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Indagano i carabinieri L'articolo Massafra: 25enne ucciso a coltellate In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Massafra: 25enne ucciso a coltellate In serata Leggi anche: Omicidio a Massafra, ucciso 25enne Leggi anche: Roma, 25enne ucciso a coltellate al Trullo: 3 persone fermate Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Omicidio a Massafra: ucciso un 25enne; Omicidio a Massafra ucciso 25enne. Massafra, rissa finisce in tragedia: morto un 25enne - Stando alle prime notizie trapelate, il delitto sarebbe maturato dopo un acceso diverbio con un uomo che alla fine ha tirato fuori un coltello e ha colpito a morte in diverse parti del corpo la vittim ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Omicidio a Massafra: ucciso un 25enne - Omicidio ieri sera a Massafra, in provincia di Taranto, dove è stato ucciso un giovane di 25 anni. msn.com

