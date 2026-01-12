Marty Supreme Gwyneth Paltrow | Quando mio figlio ha visto le mie scene di sesso è morto dalla vergogna

Gwyneth Paltrow ha condiviso un episodio riguardante la visione del suo ultimo film con Timothée Chalamet, in presenza della sua famiglia. L’attrice premio Oscar ha raccontato come suo figlio abbia reagito, provando grande imbarazzo nel vedere alcune scene intime. Un aneddoto che mette in luce il lato più umano e autentico di una delle attrici più conosciute di Hollywood.

La star premio Oscar ha svelato un aneddoto sulla visione del suo ultimo film con Timothée Chalamet in compagnia della sua famiglia. Gwyneth Paltrow ha partecipato a una proiezione di Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui ha recitato al fianco di Timothée Chalamet, a Santa Monica, in California. Nel corso del Q&A con il pubblico, Paltrow ha raccontato un aneddoto che riguarda suo figlio Moses. L'attrice premio Oscar è tornata sul grande schermo a distanza di parecchi anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo in Avengers: Endgame, dove recitò nei panni di Pepper Potts, segretaria personale e moglie di Tony Stark.

