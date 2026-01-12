Mark Ruffalo e gli altri | Hollywood si fa più o meno politica ai Golden Globe 2026

Durante i Golden Globe 2026, alcune celebrità hanno scelto di indossare spille anti-ICE sul red carpet, segnalando una presa di posizione politica. Tuttavia, sul palco, vincitori e presentatori hanno mantenuto un atteggiamento riservato, evitando commenti diretti. Questa scelta riflette come Hollywood continui a confrontarsi con questioni sociali, mantenendo un equilibrio tra impegno personale e neutralità pubblica.

Diverse celebrità hanno indossato spille anti-ICE sul red carpet dell’83ª edizione dei Golden Globe, ma vincitori e presentatori hanno mantenuto volutamente un tono vago sul palco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mark Ruffalo e gli altri: Hollywood si fa (più o meno) politica ai Golden Globe 2026 Leggi anche: Golden Globe 2026: l’anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood (e può vincere contro KPop Demon Hunters) Leggi anche: Il riscatto di Timothée Chalamet passa dal ping pong ai Golden Globe 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mark Ruffalo e gli altri: Hollywood si fa (più o meno) politica ai Golden Globe 2026; Hemsworth. Ruffalo. Berry. Keoghan. Nolte. Il thriller «Crime 101» ha un nuovo trailer – Notizie; Nuovo Trailer Ufficiale del Film con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry e Barry Keoghan - HD; I 20 film da non perdere nel 2026, per un anno di cinema. Mark Ruffalo e gli altri: Hollywood si fa (più o meno) politica ai Golden Globe 2026 - ICE sul red carpet dell’83ª edizione dei Golden Globe, ma vincitori e presentatori hanno mantenuto volutamente un tono vago sul palco ... vanityfair.it

30 anni in un secondo, Mark Ruffalo voleva abbandonare il film con Jennifer Garner: "Non fa per me!" - Jennifer Garner e Mark Ruffalo, nel 2004, hanno fatto sognare il pubblico interpretando Jenna e Matty nella commedia romantica 30 anni in un secondo. comingsoon.it

Hollywood contro la Guerra di Gaza: Artists4Ceasefire, con Mark Ruffalo e Cynthia Nixon, dice no alle armi a Israele - Continuano le azioni del collettivo Artists4Ceasefire, che questa volta protesta contro la cessione di armi agli Stati Uniti. comingsoon.it

Golden Globe 2026: la cerimonia in diretta. Mark Ruffalo indossa la spilla anti Ice x.com

Al Thriller Café, l'aiuto-Barman Marina Belli @whitewolf2864 presenta oggi la recensione di “Task”, la serie HBO in sette episodi ora su NOW e Sky Atlantic in Italia, che ha conquistato il pubblico con gli straordinari Tom Pelphrey e Mark Ruffalo. "Task" è un otti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.