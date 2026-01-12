Mark Ruffalo al Golden Globes 2026 protesta contro l'ICE e Trump | il significato della spilla

Durante i Golden Globes 2026, Mark Ruffalo ha indossato una spilla simbolica per protestare contro le politiche dell'ICE e l'amministrazione Trump. La sua partecipazione si inserisce nella campagna #begood, che denuncia l'omicidio di Renee Good, vittima di un intervento dell'agenzia di immigrazione. L'atto di Ruffalo mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni di giustizia e diritti umani legate all'immigrazione.

