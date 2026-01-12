Mario gol e lacrime | solo chi sa piangere può fare grandi cose

Da ecodibergamo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio, i numeri spesso dominano l’analisi delle prestazioni, ma ci sono momenti in cui le emozioni contano più di qualsiasi statistica. Mario dimostra come, tra gol e lacrime, siano le sensazioni profonde a contribuire alle grandi imprese sportive. Questa riflessione invita a considerare il valore delle emozioni nel mondo del calcio, dove i sentimenti possono fare la differenza, andando oltre i numeri e le classifiche.

L’ANALISI. Nel calcio in cui i numeri hanno ormai preso il sopravvento sui sentimenti, ci sono gol inutili per le statistiche che valgono tantissimo per le emozioni che regalano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

mario gol e lacrime solo chi sa piangere pu242 fare grandi cose

© Ecodibergamo.it - Mario, gol e lacrime: solo chi sa piangere può fare grandi cose

Leggi anche: Conferenza stampa Allegri: «Il VAR ha migliorato tantissime cose, quando le cose diventano soggettive si creano discussioni. Leao può fare 20-25 gol. Su Tudor…»

Leggi anche: Bully Ray vuole vedere Chelsea Green e Ethan Page nel main roster: “Questa coppia può fare grandi cose”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mario, gol e lacrime: solo chi sa piangere può fare grandi cose; Pasalic segna e si commuove: l'emozionante dedica al papà. VIDEO; Emozione Pasalic, segna e scoppia a piangere durante Atalanta-Torino: il gesto bellissimo per ricordare il papà; Atalanta, perché Pasalic è scoppiato in lacrime dopo il gol. Palladino spiega il segreto della rinascita.

mario gol lacrime saMario, gol e lacrime: solo chi sa piangere può fare grandi cose - Nel calcio in cui i numeri hanno ormai preso il sopravvento sui sentimenti, ci sono gol inutili per le statistiche che valgono tantissimo per le emozioni che regalano. ecodibergamo.it

mario gol lacrime saAtalanta, Pasalic segna contro il Torino e scoppia in lacrime - Mario Pasalic ha chiuso la partita tra Atalanta e Torino con il gol del 2- gianlucadimarzio.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.