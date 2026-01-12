Mario Casillo | Con Luigi Nicolais se ne va un modo alto di stare nelle istituzioni

La scomparsa di Luigi Nicolais rappresenta una perdita significativa per il mondo della politica e della ricerca. Figura di grande integrità e capacità di mediazione, Nicolais ha contribuito a portare avanti valori di innovazione e dialogo istituzionale. La sua assenza lascia un vuoto nel panorama italiano, ricordando un modo di operare basato sui principi dell’etica e della collaborazione. La sua memoria rimarrà un punto di riferimento per tutti coloro che credono nel valore del dialogo tra istituzioni e ricerca.

La scomparsa di un innovatore e mediatore tra politica e ricerca. “ La scomparsa di Luigi Nicolais mi addolora profondamente. Da Ministro, da presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da amministratore, ha saputo interpretare ogni ruolo con una rara capacità di dialogo, di ascoltare con attenzione sincera, di tenere insieme competenze diverse senza mai semplificare o dividere, costruendo ponti tra mondi spesso distanti: la politica e la scienza, le istituzioni e l’università, l’innovazione e la società. Ho sempre ammirato la sua lucidità, la passione per l’innovazione, la fiducia nei giovani, ma anche la sua umanità discreta, il rispetto profondo per le persone e per le idee degli altri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mario Casillo: “Con Luigi Nicolais se ne va un modo alto di stare nelle istituzioni” Leggi anche: Luigi Nicolais: se ne va uno scienziato al servizio della ricerca e della pubblica amministrazione Leggi anche: UeD anticipazioni: Mario “disturba” Gemma, Jakub se ne va, Ernesto spiazza Cristiana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, addio a Luigi Nicolais: scienziato prestato alla politica che guidò il CNR e l’innovazione italiana - Dalla Federico II alla presidenza del massimo ente di ricerca, Nicolais è stato il ponte tra accademia, istituzioni e progresso tecnologico. cronachedellacampania.it Addio a Luigi Nicolais, lo scienziato che ha portato la ricerca nelle istituzioni - Si è spento all’età di 83 anni Luigi Nicolais, ingegnere, accademico e uomo delle istituzioni che ha segnato per oltre mezzo secolo il rapporto tra ricerca ... pupia.tv

È morto Luigi Nicolais, ex Ministro e Presidente del CNR - Il mondo accademico, politico e scientifico italiano piange la scomparsa di Luigi "Gino" Nicolais, spentosi nella notte del 12 gennaio 2026 all'età di 83 ... napolivillage.com

La giunta regionale in Campania si è formata una volta avuta assicurazione della vicepresidenza per Mario Casillo Casillo è insediato e ora si procede all'altro tassello: la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico a Napoli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.