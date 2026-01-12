Mario Burlò chi è l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela

Mario Burlò, imprenditore torinese di 53 anni, è stato liberato dopo circa 14 mesi di detenzione nel carcere di El Rodeo a Caracas, Venezuela. Insieme a lui, è stato rilasciato anche il cooperante Alberto Trentini. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, segnando la conclusione di un lungo periodo di detenzione per Burlò e Trentini.

Torna libero dopo quasi 14 mesi di detenzione nel carcere di El Rodeo a Caracas. Mario Burlò, 53enne imprenditore torinese, è stato rilasciato insieme al cooperante Alberto Trentini. Coinvolto in vari procedimenti giudiziari in Italia, della sua reclusione in Venezuela si era venuti a conoscenza proprio durante uno di questi processi, perché risultava irreperibile. Burlò era stato fermato novembre del 2024 a un posto di blocco mentre viaggiava da Caracas a Guasdualito con accuse che non sono mai state chiarite e i suoi legali hanno sempre sottolineato che era detenuto “ arbitrariamente ” senza che a suo carico fosse formalizzata alcuna accusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

