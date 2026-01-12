Una forte mareggiata interessa il litorale romano, da Ostia a Fregene, con onde che superano i due metri di altezza. Da circa quattro notti, le condizioni meteo stanno provocando intense mareggiate lungo le spiagge, come documentato dal video ripreso con drone. Le mareggiate rappresentano un fenomeno naturale che coinvolge le coste della zona, influenzando la stabilità delle aree costiere e le attività locali.

Da circa quattro notti una forte mareggiata sta sferzando il litorale romano, da Ostia a Fregene fino alle località più a nord. La prima notte le onde hanno raggiunto i due metri. in presenza di onde di circa due metri. A Fregene, mentre su oltre 800 metri di litorale sud la diga fornisce relative difesa e protezione, timori ci sono, come in ogni mareggiata, nella zona centrale, colpita da erosione, e che attende nel nuovo anno il prolungamento dei lavori della barriera soffolta. Le mareggiate sono tornate ad alimentare l’erosione lungo il litorale di Ostia. Qui sono ancora visibili i pesanti danni causati dagli eventi degli anni passati, in particolare le diverse strutture degli stabilimenti balneari crollate per l’azione delle onde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mareggiata colpisce il litorale romano: da Ostia a Fregene, onde alte oltre due metri. Il video dal drone

Leggi anche: Weekend sul litorale romano: natura, storia e sapori tra Fregene, Ostia e Tarquinia

Leggi anche: Tenerife, onde anomale di oltre 3 metri contro piscina naturale a Los Gigantes, morti 4 turisti in acqua mentre ammiravano mareggiata – VIDEO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mareggiate a Ostia, danneggiati la barriera antierosione. Portati via i resti di Kuursal e Shilling - Torna un timido sole sul litorale, si può fare un bilancio degli ultimi giorni di pioggia anche sul mare d’inverno: a Ostia le onde in alcuni casi alte fino a due metri hanno portato via quel che rima ... msn.com