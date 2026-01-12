Marcia da record al Palaindoor | Marchi e Cecchetto riscrivono la storia veneta
Al Palaindoor di Padova si è svolta una giornata di gare intensa, con protagonisti Marchi e Cecchetto, che hanno scritto un nuovo capitolo nella storia dell’atletica veneta. L’evento ha messo in evidenza le giovani promesse e ha fornito importanti spunti tecnici per il futuro, confermando il ruolo centrale del palazzetto come sede di riferimento per le competizioni regionali.
Il Palaindoor di Padova restituisce una seconda giornata di gare densa di contenuti tecnici e indicazioni prospettiche, soprattutto sul fronte giovanile. La marcia under 18 diventa il centro di gravità del weekend, con due record regionali allievi che aggiornano gli archivi veneti e confermano la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Padova, che marcia con Marchi e Cecchetto.
Due record regionali nella marcia al Palaindoor: protagonisti gli under 18 - La padovana (13’43”67 nei 3000 metri) e il vicentino (21’56”34 nei 5000) realizzano i nuovi primati regionali allievi. nordest24.it
