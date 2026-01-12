Mara Sattei annuncia l’uscita di Che me ne faccio del tempo

Mara Sattei ha annunciato l’uscita del suo nuovo progetto discografico, intitolato “Che me ne faccio del tempo”. Dopo mesi di lavoro in studio e con uno sguardo rivolto al Festival di Sanremo, l’artista ha comunicato l’uscita ufficiale durante la trasmissione Amici. Il disco sarà disponibile dal 13 febbraio, con il formato fisico in preorder dal 27 febbraio, sotto etichetta Epic Records Italy/Sony Music Italy.

Milano, 12 gen. (askanews) – Con lo sguardo già rivolto al palco del Teatro Ariston e dopo mesi di lavoro intenso tra studio e scrittura, Mara Sattei ha annunciato ufficialmente, durante la puntata di Amici, l’uscita del suo nuovo e attesissimo progetto discografico “Che me ne faccio del tempo” (Epic Records ItalySony Music Italy), fuori venerdì 13 febbraio e disponibile da venerdì 27 febbraio anche nel formato fisico (pre-order disponibile al link: MaraSattei.lnk.toCMNFDT). “Che me ne faccio del tempo” è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Mara Sattei annuncia l’album Che me ne faccio del tempo Leggi anche: Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mara Sattei annuncia il nuovo album "Che me ne faccio del tempo" che sarà disponibile in due parti, il 13 ed il 27 febbraio - facebook.com facebook È stata una puntata davvero ricca di emozioni: due allievi hanno dovuto lasciare la scuola, un nuovo ingresso, Mara Sattei e Nicolò Filippucci ospiti! Rivedila subito, clicca QUI #Amici25 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.