Mara Sattei annuncia l’album Che me ne faccio del tempo

Mara Sattei ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato Che me ne faccio del tempo, previsto per il 13 febbraio e disponibile anche in formato fisico dal 27 febbraio. L’annuncio è stato fatto ieri durante la puntata di Amici. Il progetto, pubblicato da Epic Records Italy e Sony Music Italy, rappresenta un nuovo passo nella sua carriera musicale, con il pre-order già attivo.

Mara Sattei ha annunciato ufficialmente ieri, durante la puntata di Amici, l'uscita del suo nuovo e attesissimo progetto discografico Che me ne faccio del tempo ( Epic Records ItalySony Music Italy ), fuori venerdì 13 febbraio e disponibile da venerdì 27 febbraio anche nel formato fisico, con il pre-order disponibile. Che me ne faccio del tempo è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere.

