Mara Sattei annuncia il nuovo album Che me ne faccio del tempo

Mara Sattei presenta il suo nuovo album, “Che me ne faccio del tempo”, in uscita il 13 febbraio in formato digitale e dal 27 febbraio in versione fisica con brani aggiuntivi. Un progetto che approfondisce i temi del tempo e delle emozioni, offrendo un percorso musicale ricco di riflessioni e sonorità moderne. L’album rappresenta un ulteriore passo nella crescita artistica dell’artista, pronto a essere ascoltato e condiviso.

Il nuovo album “Che me ne faccio del tempo”, in uscita il 13 febbraio in digitale e dal 27 febbraio in formato fisico con brani aggiuntivi. Disponibili CD e vinile, anche autografati. Il tempo che smette di essere urgenza e diventa presenza. Con questo spirito Mara Sattei presenta il suo nuovo e attesissimo progetto discografico, “Che me ne faccio del tempo” (Epic Records ItalySony Music Italy), annunciato ufficialmente durante la puntata di Amici e in uscita venerdì 13 febbraio in digitale. L’album sarà disponibile anche in formato fisico da venerdì 27 febbraio, con un contenuto speciale: versioni arricchite da nuovi brani, pensate come gesto di gratitudine verso chi sceglie di dedicare tempo all’ascolto e vivere il disco come esperienza completa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo” Leggi anche: Mara Sattei: il titolo del brano con cui sarà in gara al 76esimo Sanremo è “Le cose che non sai di me” Leggi anche: Sanremo 2026, Mara Sattei in gara con Le cose che non sai di me La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mara Sattei, nuovo album Che me ne faccio del tempo in uscita a febbraio; Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo”; Mara Sattei annuncia il suo nuovo album “Che me ne faccio del tempo”; Mara Sattei annuncia (in attesa di Sanremo) l'uscita dell'album Che me ne faccio del tempo. Mara Sattei, nuovo album Che me ne faccio del tempo in uscita a febbraio - Mara Sattei annuncia l’uscita del nuovo album Che me ne faccio del tempo, disponibile in digitale dal 13 febbraio e in formato fisico dal 27 con brani inediti. tg24.sky.it

In attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Mara Sattei annuncia il nuovo album - Con lo sguardo già rivolto al palco del Teatro Ariston e dopo mesi di lavoro intenso tra studio e scrittura, Mara Sattei ha rivelato il titolo del nuovo album, Che Me Ne Faccio Del Tempo in uscita il ... msn.com

Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo” in uscita il 13 febbraio - Dopo mesi di intensa scrittura e lavoro in studio, Mara Sattei torna con un progetto che segna una nuova tappa del suo percorso artistico. megamodo.com

