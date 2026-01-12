Manutenzione sul ponte dell’A30 | limitazioni e disagi sul Raccordo Autostradale 2 in direzione di Salerno

A partire da ora, si segnalano limitazioni al traffico sul ponte dell’A30 “Caserta Salerno” al km 8,550, in direzione di Salerno. La manutenzione, prevista in orario notturno, interessa la carreggiata che attraversa il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente possibile rallentamenti e disagi sulla tratta interessata.

Manutenzione sul ponte dell'Autostrada A30 "Caserta Salerno", che scavalca il Raccordo Autostradale 2 "di Avellino" al km 8,550: previste limitazioni al transito, disposte in orario notturno, sulla carreggiata in direzione di Salerno. Nel dettaglio, tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

