Manor Lords verso il 2026 | case economia e potere al centro della nuova evoluzione

Manor Lords, gestionale strategico di Slavic Magic, ha riscosso successo sin dal suo debutto nel 2024. Dopo un 2025 caratterizzato da aggiornamenti mirati, il titolo si prepara a un’ulteriore evoluzione entro il 2026, con focus su case, economia e potere. Questo sviluppo promette di approfondire e arricchire le meccaniche di gioco, mantenendo l’attenzione su un gameplay sobrio e ben strutturato, in linea con le aspettative degli appassionati di city builder storici.

Manor Lords si è imposto come uno dei gestionali strategici più apprezzati degli ultimi anni. Dopo il debutto nel 2024 e l'ondata di entusiasmo tra gli amanti dei city builder storici, il titolo di Slavic Magic ha attraversato un 2025 più silenzioso, interrotto però da un grande aggiornamento a dicembre che ha ridisegnato sistemi cruciali come la costruzione dei castelli e la gestione dei feudi. Dietro le quinte, però, lo sviluppo non si è mai fermato e, insieme all'editore Hooded Horse, è stata tracciata una roadmap per il 2026 che punta a trasformare in profondità l'esperienza di gioco. Uno dei primi interventi riguarderà il Burgage Plot, l' unità abitativa base di ogni villaggio.

