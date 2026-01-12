Maltempo Miceli | Mancati disagi? Lagalla racconta una città che non esiste e lasciata al caso

Il maltempo ha evidenziato le criticità della gestione urbana a Palermo. Secondo Miceli, le affermazioni di Lagalla sulla mancanza di disagi sono fuorvianti e non riflettono la realtà. La città, infatti, appare lasciata al caso e priva di adeguate misure di prevenzione. Questa situazione solleva dubbi sulla capacità delle istituzioni di affrontare eventi meteorologici estremi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.