Maltempo Miceli | Mancati disagi? Lagalla racconta una città che non esiste e lasciata al caso
Il maltempo ha evidenziato le criticità della gestione urbana a Palermo. Secondo Miceli, le affermazioni di Lagalla sulla mancanza di disagi sono fuorvianti e non riflettono la realtà. La città, infatti, appare lasciata al caso e priva di adeguate misure di prevenzione. Questa situazione solleva dubbi sulla capacità delle istituzioni di affrontare eventi meteorologici estremi e garantire la sicurezza dei cittadini.
“La nota trionfalistica del Comune sui presunti mancati disagi per il maltempo a Palermo è imbarazzante. La narrazione del sindaco stride con la realtà dei fatti”. Lo dice Carmelo Miceli, consigliere comunale e coordinatore regionale per la Sicilia di Progetto Civico Italia. “Mentre il sindaco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
