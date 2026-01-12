Malesia e Indonesia oscurano Grok | nuovi guai per l’intelligenza artificiale di Elon Musk

Malesia e Indonesia hanno deciso di bloccare l’accesso a Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di Elon Musk, rendendoli i primi Paesi a farlo. La decisione, annunciata il 12 gennaio 2026, solleva interrogativi sulla diffusione e regolamentazione delle tecnologie AI in diverse regioni. Questa scelta rappresenta un nuovo capitolo nelle sfide che l’innovazione incontrano nel contesto globale.

Roma, 12 gennaio 2026 – Malesia e Indonesia mandano Elon Musk su tutte le furie. Il motivo è che sono i primi Paesi al mondo a bloccare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato dall’imprenditore di origine sudafricana attraverso la sua società xAI nel 2023. Ma perché lo hanno fatto? E ancora: qualcuno potrebbe provare a seguire il loro esempio prossimamente? Scopriamo di più. I deepfake con immagini sessualmente esplicite. Iniziamo col dire che la decisione arriva dopo ripetuti casi di utilizzo improprio dello strumento per generare immagini sessualmente esplicite e deepfake non consensuali, spesso a partire da fotografie reali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

