Malen proposto a Napoli e Roma | possibile idea per i partenopei

Donyell Malen, attaccante attualmente in forza al Borussia Dortmund, è stato recentemente accostato al Napoli. La possibilità di un suo trasferimento a Napoli sta acquisendo interesse nel calciomercato, aprendo uno scenario che potrebbe influenzare le strategie della squadra partenopea. L'attenzione rimane alta, anche considerando eventuali sviluppi a Roma, mentre si valutano le opportunità e le esigenze della squadra in vista della prossima stagione.

Il nome di Donyell Malen è entrato nelle ultime ore nei discorsi di calciomercato che riguardano il Napoli. L’attaccante olandese sarebbe stato proposto al club azzurro come possibile rinforzo per l’attacco e la società starebbe valutando con calma questa opportunità. Al momento non c’è una vera trattativa in corso, ma solo un’idea che è stata . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Frattesi-Napoli, trattativa possibile in vista di gennaio? I partenopei spingono, ma i nerazzurri… Leggi anche: Probabili formazioni Napoli Atalanta, Conte pronto a ripartire. Rientra Spinazzola, ma restano tante assenze nei partenopei: possibile sorpresa a centrocampo! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma, trattativa con l'Aston Villa per Malen: proposto anche alla Juventus; Napoli-Roma, cambia tutto: Raspadori può tornare alla corte di Antonio Conte, i giallorossi di Gasperini virano su Donyell Malen; Calciomercato, Malen opportunità interessante per la Roma; Roma a caccia di gol: Malen idea concreta per gennaio. Calciomercato live: Roma su Malen in attesa di Raspadori, Nuno Tavares verso l'addio, Fabbian piace in Premier League - La Roma spinge per l'olandese Malen e aspetta la risposta definitiva di Raspadori. ilgazzettino.it

#Raspadori prende tempo con la #Roma perché aspetta il #Napoli. Il club azzurro ha già mostrato interesse per il prestito, ma prima dovrà sistemare alcune uscite. Alla Roma piace anche #Malen che nelle ultime ore è stato proposto anche al Napoli. x.com

C'è un nome nuovo per quanto riguarda il mercato del Napoli, al club azzurro sarebbe stato proposto Donyell #Malen. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.