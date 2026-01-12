Maldini Juve | la pista resta viva e un altro club italiano interessato sembra fuori dalla corsa al figlio d’arte

La trattativa per il trasferimento di Maldini alla Juventus rimane aperta, con la pista ancora attiva. Nel frattempo, un ulteriore club italiano sembra aver abbandonato la corsa, lasciando il percorso verso Torino più definito. La situazione continua a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi sviluppi riguardo al giovane talento di famiglia d’arte.

Maldini Juve, la pista per il suo trasferimento a Torino resta viva e un altro club italiano interessato sembra fuori dalla corsa al figlio d’arte. La Juventus prosegue il suo lavoro meticoloso per definire le strategie di rafforzamento del reparto avanzato, con l’obiettivo dichiarato di consegnare a Luciano Spalletti le pedine mancanti per completare lo scacchiere tattico. Al centro delle discussioni di mercato c’è la necessità di individuare un elemento di fantasia in grado di far rifiatare i titolari, e le ultime conferme autorevoli puntano in una direzione precisa. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’ipotesi legata a Daniel Maldini sta guadagnando consistenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

