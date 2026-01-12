Mahmoud Abbas ricoverato d’urgenza in ospedale a Ramallah

Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Ramallah. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Adnkronos. Attualmente, non sono disponibili dettagli sulle sue condizioni di salute.

