Mahmoud Abbas ricoverato d’urgenza in ospedale a Ramallah
Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Ramallah. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Adnkronos. Attualmente, non sono disponibili dettagli sulle sue condizioni di salute.
(Adnkronos) – Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ramallah. Lo riportano i media palestinesi. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa Abbas si sta sottoponendo a controlli medici "di routine" presso l'ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in Cisgiordania.
