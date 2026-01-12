Mahmoud Abbas ricoverato d' urgenza in ospedale a Ramallah il leader palestinese

Il presidente dell'Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, di 90 anni, è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Ramallah. La notizia ha suscitato attenzione nel contesto della situazione politica e sanitaria della regione, senza che siano ancora stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ramallah. Lo riportano i media palestinesi. Il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas si sta sottoponendo a controlli medici "di routine" presso l'ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in Cisgiordania, ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

