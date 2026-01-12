Si ipotizza che gli Stati Uniti abbiano impiegato una tecnologia sonora durante l'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, solleva interrogativi sull'uso di strumenti innovativi nelle operazioni di intelligence. In questo articolo analizziamo i dettagli disponibili e le possibili implicazioni di questa strategia non convenzionale.

Gli Stati Uniti avrebbe utilizzato una particolare arma sonora durante l'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Questa la testimonianza, citata da diversi media internazionali come Fox News, attribuita a uno dei soldati venezuelani che avrebbero dovuto difendere Maduro. Secondo il racconto quest'arma avrebbe immobilizzato tutti i presenti e i soldati avrebbero cominciato a sanguinare dal naso. La testimonianza non è stata verificata, ma la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha condiviso l'intervista al testimone oculare su X, incoraggiando i suoi follower a leggerla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maduro, "sangue dal naso": Usa, una bomba sonora per catturarlo?

Leggi anche: Nave da guerra Usa a Trinidad, a un passo dal Venezuela: sempre più alta la tensione con Caracas. Maduro: «Preparano una guerra»

Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela. Maduro catturato e portato fuori dal Paese

