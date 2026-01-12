machado ricevuta dal papa in vaticano prima di incontrare trump alla casa bianca

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025, è stata ricevuta dal Papa Leone XIV nel suo ufficio in Vaticano. L’incontro, avvenuto inaspettatamente lunedì mattina, si è concluso con un sorriso e una stretta di mano. Successivamente, Machado si è recata alla Casa Bianca, dove avrebbe incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

