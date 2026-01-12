Macaulay Culkin scherza ai Golden Globe | So che è strano ma esisto anche fuori il periodo natalizio
Durante i Golden Globe, Macaulay Culkin ha scherzato sulla sua celebrità legata al film
Macaulay Culkin alla premiazione dei Golden Globes ironizza sulla notorietà ottenuta con il film Mamma ho perso l'aereo: "Vi assicuro che esisto anche fuori dal periodo natalizio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
