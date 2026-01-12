Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? | Can Yaman si difende dopo l’arresto e il rilascio

Dopo l’arresto e il successivo rilascio a Istanbul, l’attore Can Yaman ha commentato la vicenda, negando ogni coinvolgimento con sostanze illegali. In una dichiarazione, ha sottolineato di rispettare le leggi e di non aver mai partecipato ad attività illecite. La sua versione dei fatti cerca di chiarire la sua posizione in un momento di grande attenzione mediatica.

Can Yaman ha voluto far sentire la sua voce dopo il blitz antidroga della polizia a Istanbul, dove è stato arrestato e poi rilasciato. L’attore è rientrato in Italia e più precisamente a Roma, dove ha posato davanti al Colosseo e poi ha diramato una comunicazione social con la sua versione dei fatti. “Cara stampa italiana, – ha esordito – da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia e incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

