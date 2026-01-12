L’UniFortunato Volley Benevento ha avviato il 2026 con una vittoria convincente, battendo in trasferta la PM Volley Potenza con un risultato di 3-0. La partita, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C, si è conclusa con set equilibrati, dimostrando la solidità della squadra. Una prova positiva che apre con ottimismo il nuovo anno sportivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia nel migliore dei modi il 2026 dell’ UniFortunato Volley Benevento che espugna il campo della PM Volley Potenza con un netto 3-0 (25-19, 25-17, 25-23) nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Una vittoria importante, maturata al termine di una prestazione solida e convincente, soprattutto nei primi due set dove le giallorosse hanno sempre tenuto il controllo del gioco. Più equilibrata la terza frazione, giocata punto a punto fino agli ultimi scambi e chiusa con grande lucidità dall’Accademia, capace di respingere i tentativi di rimonta delle padrone di casa e di portare a casa il successo seppur con il minimo scarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’UniFortunato riparte col sorriso: 3-0 a Potenza nella prima del 2026

