L’ultimo saluto a Stefano | la lettera toccante degli amici e quella lezione di vita

L’ultimo saluto a Stefano Santoro, scomparso a soli 41 anni, rappresenta un momento di grande commozione per familiari e amici. In questa riflessione, si ricordano le parole di chi gli era vicino e si coglie una preziosa lezione di vita, testimonianza della sua umanità e dei valori condivisi. Un’occasione per riflettere sulla fragilità e sull’importanza di apprezzare ogni istante, nel rispetto di chi ci ha lasciato.

Tempo di lettura: 4 minuti Stefano Santoro se ne è andato a 41 anni. La mamma, il papà, la sorella Sabrina, parenti e amici non riescono a cancellare dalla loro mente quelle poche parole: " se ne è andato troppo presto". Del resto, troppo presto si erano manifestate le conseguenze terribili e devastanti della malattia che aggredisce i muscoli: Stefano ha potuto giocare con tutti gli altri bambini dello stesso condominio solo per pochissimi anni, poi niente più, poi costretto a convivere sulla sedia a rotelle, per tutta la sua breve ma intensa vita. Gli ultimi tempi, poi, la situazione si è aggravata.

