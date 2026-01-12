L'ultimo episodio racconta un grave episodio di violenza, in cui una persona è stata ferita con un machete e accoltellata, rimettendo gravemente alla vita. La scena si svolge immersa in una situazione di estremo pericolo, evidenziando la gravità delle conseguenze di un'aggressione violenta. Un episodio che sottolinea l'importanza di interventi tempestivi e di misure di prevenzione contro la violenza.

Sfigurato a colpi di machete, accoltellato all’addome e alla gamba, riverso a terra in una pozza di sangue in fin di vita. Così è stato trovato, sabato pomeriggio in zona universitaria, un ragazzo di 20 anni, di origine tunisina. Portato all’ospedale Maggiore, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza e ora è ricoverato in Rianimazione anche se ieri pomeriggio è stato considerato fuori pericolo. Sarebbe rimasto vittima di una guerra tra bande di spacciatori - scoppiata per cause ancora da chiarire, da appurare se sia stata una rissa degenerata in aggressione o una spedizione punitiva contro il ragazzo – che si è consumata attorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

