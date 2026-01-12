L'ultima immagine di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid rivela un momento significativo della sua esperienza sulla panchina. Dopo la sconfitta in Supercoppa, Mbappé ha rimproverato Alonso in campo davanti ai presenti, segnando il suo addio alla squadra. Questo episodio rappresenta un punto di svolta nel suo percorso, evidenziando le sfide e le emozioni legate alla sua breve esperienza come tecnico madrileno.

Subito dopo la sconfitta in Supercoppa Mbappé ha ripreso Xabi Alonso nei suoi ultimi momenti come allenatore del Real: lo sgrida in campo davanti a tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid: clamoroso esonero in casa Blancos. Al suo posto c’è Arbeloa

Leggi anche: Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Barça-Real 3-2 | Doppio Raphinha di rimpallo! Xabi Alonso fa entrare Mbappé; Perché l'allenatore del Tottenham era in campo con una tazza dell'Arsenal: la clamorosa svista; ?? Supercoppa al Barça! Raphinha SUPER, Vini da Puskas. Xabi rischia? ??; Simeone a Vinicius: Florentino ti caccerà dal Real, ricordatelo, la risposta: Hai perso ancora.

L’ultima immagine di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid spiega tutto sul suo addio - Subito dopo la sconfitta in Supercoppa Mbappé ha ripreso Xabi Alonso nei suoi ultimi momenti come allenatore del Real: lo sgrida in campo davanti a tutti ... fanpage.it