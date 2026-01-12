Luisa Ranieri è La Preside la vera storia che ha ispirato la fiction
Luisa Ranieri interpreta La Preside, protagonista della nuova fiction che racconta la storia di una dirigente scolastica impegnata in un quartiere difficile di Napoli. La serie si ispira alla vera vicenda di una figura forte e appassionata, che lavora per migliorare la vita degli studenti e delle comunità locali. Un racconto di impegno e determinazione in un contesto complesso, che invita alla riflessione sul ruolo della scuola e dell’educazione.
Bionda e con la frangia, Luisa Ranieri è la protagonista della nuova fiction, La Preside, che ha al centro una dirigente scolastica, forte e appassionata, di una scuola che si trova in un quartiere degradato di Napoli. La serie, che va in onda per la prima volta in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 12 gennaio, è ispirata alla storia vera di Eugenia Canfora. Luisa Ranieri si trasforma per La Preside. Luisa Ranieri ha voluto fortemente interpretare il ruolo di Eugenia Liguori, ne La Preside. Così, ha trasformato il suo aspetto, diventando bionda per poter interpretare questa dirigente scolastica, visionaria e ostinata, che lotta per fare della scuola un luogo di riscatto sociale.
