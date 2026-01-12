Luisa Ranieri è La Preside | La serie arriva prima del Decreto Meloni a Caivano Da 30 anni non si investe sulla scuola
Luisa Ranieri interpreta la Preside in una nuova fiction Rai, ispirata alla figura di Eugenia Carfora. La serie, ambientata a Caivano, anticipa il Decreto Meloni e affronta temi legati alla scuola italiana. La protagonista sottolinea che il racconto si concentra sulle persone e le loro storie, piuttosto che sulla politica, evidenziando le sfide di un sistema che da decenni riceve pochi investimenti.
L'attrice protagonista della nuova fiction Rai ispirata alla figura della dirigente scolastica Eugenia Carfora: "Questa storia riguarda gli esseri umani, non la politica. Con la forza non puoi cambiare niente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
